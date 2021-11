Die gute Besucherresonanz, eine Vielzahl an Weltpremieren und eine Fülle von Produktneuheiten entlang der gesamten Prozesskette der additiven Fertigung sorgten für gute Atmosphäre am ersten Tag der Präsenzmesse. Bereichert wird das Angebot der über 600 Aussteller (55 % aus dem Ausland) zudem durch das umfangreiche TCT-Konferenzprogramm und das vielfältige Rahmenprogramm. So sorgte die Formnext bereits am ersten Tag für gute Geschäfte, einen intensiven fachlichen Austausch und wertvolle Begegnungen ...

