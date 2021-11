Der drittgrößte deutsche Versicherer Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005) stellt den Aktionären eine erhöhte Dividende von 1,60 Euro Euro für das Geschäftsjahr 2021 in Aussicht, wie im Rahmen des Capital Markets Day am Mittwoch berichtet wurde. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2022 statt. In diesem Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie ausgeschüttet. Talanx hatte 2013 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...