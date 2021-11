Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal RWE. Der Versorger hatte in der vergangenen Woche starke Zahlen vorgelegt. Am Montag setzte sich RWE höhere Jahresziele. Die Aktie wartet noch darauf, in die Gänge zu kommen. Im Fokus steht ein massiver Widerstand. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.