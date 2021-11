Anteilseignern von Powercell dürfte heute das Lachen vergehen. Schließlich schwächelt der Kurs und geht rund zwei Prozent in die Knie. Damit kostet der Titel jetzt nur noch 23,10 EUR. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn das Papier liegt immer noch in Schlagdistanz zu einem wichtigen Hoch. So reicht ein Plus von nur rund rund drei bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 23,80 EUR. Jetzt geht es also um die Wurst.

Schnäppchenjäger, die von Powercell überzeugt sind, kommen hier preisgünstig ...

