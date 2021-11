In der vergangenen Woche sorgten die Quartalszahlen und eine gesenkte Prognose des Online-Möbelhändlers noch für eine Kurstalfahrt. Am Mittwoch gehört der SDAX-Wert jedoch zu den Favoriten. Die Analysten von Jefferies haben sich optimistisch zu Westwing geäußert und nehmen die Aktie in ihre Empfehlungsliste auf. Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Westwing bei einem Kursziel von 45 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Online-Möbelhändler profitiere von einem einzigartigen Ansatz ...

