Weiden (www.fondscheck.de) - Das positive Börsenjahr neigt sich langsam dem Ende, so die Experten von Robert Beer Investment.Nach der starken Aufholjagd seit dem Corona-Crash im letzten Jahr sei den Märkten 2021 nicht so viel zugetraut. Vor allem hätten wie so oft die asiatischen Märkte - allen voran China - auf den Empfehlungslisten ganz oben gestanden. Europa sei wie so oft nicht so gut eingeschätzt worden. Allerdings habe Europa zusammen mit den USA sehr gut performt. ...

