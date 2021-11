Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern überraschten die US-Einzelhandelszahlen für Oktober mit +1,7% (September: +0,8%) den Markt positiv, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie würden unterstreichen, dass die US-Verbraucher trotz Lieferengpässen und steigenden Preise ihre Ausgabenfreude nicht verloren hätten. Das werde die US-Notenbank FED freuen. In Europa hingegen würden Konjunktursorgen, steigende Corona-Fallzahlen und eine EZB, die Zinsanhebungen im Jahr 2022 weiterhin eine Absage erteile, den Euro belasten. Der Euro sei ein weiteres Stück nach unten gedrückt worden. ...

