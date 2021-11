Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Türkische Zentralbank hat auf ihrer Oktober-Sitzung den Leitzins um 200 Basispunkte auf 16,0% gesenkt und die Märkte mit diesem deutlichen Schritt zum zweiten Mal in Folge überrascht, so die Analysten der DekaBank.Sie habe dabei ihre Kommunikation innerhalb kurzer Zeit mehrfach revidiert und damit den Eindruck verstärkt, dass sie bei ihrer Geldpolitik lediglich die Vorgaben von Präsident Erdogan ausführe und dann versuche, dessen Entscheidungen ökonomisch zu begründen. So habe sie noch im Sommer betont, den Leitzins über der Inflationsrate halten zu wollen, um dadurch die Inflationsrate mittelfristig zu senken. Dann habe sie die (niedrigere) Kerninflation in den Vordergrund gestellt und im September den Zins unter die Inflationsrate gesenkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...