Der Bergbaukonzern Rio Tinto investiert in das slowakische Batterie-Unternehmen InoBat. Die Beteiligung folgt einer im Mai unterzeichneten Absichtserklärung beider Unternehmen zum Aufbau einer Wertschöpfungskette für die Produktion und das Recycling von Elektroauto-Batterien in Serbien. Zur Höhe des Investments machen die Partner keine Angaben. In einer Unternehmensmitteilung gibt Rio Tinto lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...