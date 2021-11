Der US500 stößt auf starken Widerstand. Der US500 wird am Mittwoch vorbörslich unverändert unterhalb der Marke von 4.700 Punkten gehandelt. Seit zwei Wochen haben die Bullen mehrfach versucht, den Kurs über diese psychologische Hürde zu drücken - trotz der Bemühungen blieb ein Ausbruch per Tagesschlusskurs aus. Nach dem verhaltenen Wochenstart (Doji am Montag) und den überschaubaren Gewinnen vom Dienstag könnte der marktbreite Index dennoch eine neue Chance bekommen, da der Rückgang, der gestern ...

