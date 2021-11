Klosterneuburg (ots) -Geschenke für junge Fahrrad-FansDer österreichische Fahrradhersteller woom bietet nicht nur ultraleichte Fahrräder für Kinder und Jugendliche, sondern auch supercooles Zubehör, das sich perfekt als Weihnachtsgeschenk eignet: vom preisgekrönten Helm über ein personalisierbares Fahrradschloss, die VIENNA BELL Fahrradklingel mit Messing-Klangkörper bis zur schicken AIRFLO Fahrradpumpe aus Aluminium und Holz. Mit woom Produkten schenken Weihnachtsengel ihren Kindern, Nichten, Neffen und Enkerln Freude am Radfahren und motivieren sie zu Bewegung an der frischen Luft.Wer dieser Tage aus dem Fenster in den Nebel blickt oder die Frühtemperaturen checkt, denkt vielleicht nicht gleich als Erstes ans Radfahren. Aber Bewegung an der frischen Luft macht das ganze Jahr über Spaß und hält gesund. Selbstverständlich muss die Ausrüstung passen: Mit dem kindgerechten Fahrradzubehör von woom sind Kinder und Jugendliche jedenfalls gut gerüstet und sicher unterwegs - bei Sonnenschein genauso wie bei Wind und Wetter. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk sind die hochwertigen und durchdachten Produkte obendrein.Die woom Weihnachtsgeschenke-Tipps für 2021:Der KIDS Helm ist ein Signature Piece der woom Kollektion. In den kräftigen woom Farben sorgt er mit smarten Features wie dem Aufprallschutz-Visier und dem einfach bedienbaren Magnetverschluss für einen gut geschützten Kopf.Preis inkl. USt EUR 69,00Mit dem LOKKI Fahrradschloss wird das Fahrrad im Handumdrehen vor Diebstahl gesichert. Das Zahlenschloss kommt ohne Schlüssel aus und lässt sich mit dem Namensfeld auch personalisieren.Preis inkl. USt EUR 30,00Ohne die Hände vom Griff zu nehmen, können Kids die VIENNA BELL Fahrradklingel leicht mit dem Daumen erreichen. Wie bei einem hochwertigen Blechblasinstrument schafft der Resonanzkörper aus Messing einen melodischen Nachklang.Preis inkl. USt EUR 10,00Die CYCLOPE Fahrradlichter sorgen mit einer Lichtstärke von bis zu 25 LUX für gute Sichtbarkeit der jungen Radler*innen. Die Fahrradlichter werden einfach und werkzeugfrei angebracht und die Akkus sind mittels USB-Kabel schnell wieder aufgeladen.Preis inkl. USt EUR 40,00Mit der AIRFLO Fahrradpumpe aus Aluminium und Holz geht Aufpumpen kinderleicht. Dank des kindgerechten Volumens lassen sich die Reifen ohne großen Kraftaufwand mit wenigen Hüben wieder befüllen. Die woom Pumpe ist kompakt, passt für alle gängigen Ventile und ist ein unverzichtbarer Helfer für die kleine Panne unterwegs.Preis inkl USt EUR 35,00Die GLUG Edelstahlflasche hat ein Fassungsvermögen von 0,5 Litern und sorgt für Erfrischung auf jeder Radtour. Der Flaschenhalter wurde speziell für die engen Platzverhältnisse am Kinderrad entwickelt: Dank der Side-Clip-Bauweise kann die Trinkflasche einfach von der Seite eingeschoben werden.Preis inkl. USt EUR 25,00Die Mission von woom: Kinder fürs Radfahren begeistern und ihnen schöne Erlebnisse in der Natur mit der richtigen Ausrüstung ermöglichen. woom bietet mit seinem Angebot eine sinnvolle Alternative zu Handy und Spielkonsole. Das Fahrradzubehör ist im woom Online-Shop und bei ausgewählten Fahrrad-Fachhändlern erhältlich.Downloadlink zu Bildgalerie der Produkte (https://www.ots.at/redirect/mediahub)Über woom- 2013 in Wien von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garage gegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt- woom bikes sind superleicht, ergonomisch und bis ins Detail auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt- Nach acht Jahren präsent in mehr als 30 Ländern weltweit, allen voran in der DACH-Region und den USA- 2021: woom eröffnet ein Werk in Europa und produziert fortan für Europa in EuropaPressekontakt:Belinda Ableitinger+43-664/888-22-837belinda.ableitinger@woom.comhttps://www.woom.comOriginal-Content von: woom Kinderfahrräder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136027/5075215