FRANKFURT (Dow Jones)--Die ehemalige Deutsche-Börse-Vorständin Hauke Stars könnte in den Vorstand von Volkswagen einziehen. Der Aufsichtsrat prüfe ihre Berufung, berichtet das Manager Magazin. Ein Sprecher des Volkswagen-Aufsichtsrats wollte den Bericht gegenüber Dow Jones Newswires nicht kommentieren.

Der Aufsichtsrat habe der Bestellung der früheren IT-, Kapitalmarkt- und Personalvorständin der Deutschen Börse ursprünglich schon Ende Oktober zustimmen sollen, so das Magazin weiter. Wegen des Streits um Konzernchef Herbert Diess sei die Entscheidung aber vertagt worden. Zusätzlich sollte in der Sitzung eine weitergehende Neuordnung des Vorstands diskutiert werden.

Bislang habe man sich auf keine Kandidatin für das neue Ressort IT und Organisation einigen können, für das schon seit einem Jahr eine Frau gesucht werde. Für die Berufung von Stars hätten die zentralen Aufsichtsräte ihre Zustimmung signalisiert, so das Magazin. Die Arbeitnehmerfraktion im Aufsichtsrat habe dann aber durchgesetzt, dass die Abstimmung verschoben wird. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hätten argumentiert, dass die anstehenden Vorstandsfragen nur im Paket entschieden werden könnten. Dazu müsse zunächst einmal die Zukunft von Konzernchef Herbert Diess geklärt werden.

Diess steht seit einiger Zeit heftig in der Kritik. Die Arbeitnehmer hatten erklärt, dass ihnen das Vertrauen zu Diess fehle. Der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats soll nun eine Lösung finden.

November 17, 2021

