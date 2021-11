Innsbruck (ots) -Am Montag, dem 15. November 2021, fand der "Change Summit" bereits zum 2. Mal in Innsbruck statt. Dabei wurde der "Tirol Change Award" für nachhaltiges Wirtschaften verliehen. Das Rennen um die Auszeichnung machte ein Vorzeigebetrieb am Mieminger Plateau. Im Anschluss diskutierten führende Experten und Branchenkenner anhand eines modischen Experiments der Marke Tirol über die Machbarkeitsgrenzen von Nachhaltigkeit und Regionalität in der Textilerzeugung.Karin Seiler, Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus, ist stolz, dass der "Change" bereits zum zweiten Mal im alpin-urbanen Innsbruck stattgefunden hat: "In Innsbruck ist Naturbewusstsein jeher in aller Munde und somit ist die Stadt ein guter Ort, um Perspektiven zu entwickeln. Es ist auch ein Ort, der von Pionieren geprägt wurde. Pioniergeist ohne ,Change' gibt es nicht. Die Veränderung als Chance zu sehen, das zeichnet Pioniere aus und das macht uns heute für morgen erfolgreich. Und jeder, der zu uns auf Urlaub kommt, wird diesen ,Spirit' spüren und erleben.""2. Tirol Change Award" geht an Obsteiger Hotel "Der Stern"Vorhang auf für zehn Tiroler Unternehmen, Initiativen und Persönlichkeiten, die in Einklang mit der Natur wirtschaften, hieß es im ersten Teil der Veranstaltung. Das Rennen um den "Tirol Change Award", den die Lebensraum Tirol Holding jährlich vergibt, konnte das Familien-Landhotel "Der Stern" in Obsteig für sich entscheiden. Der idyllische Ort Obsteig liegt ca. 30 Autominuten von der Landeshauptstadt Innsbruck entfernt.Von regionaler Küche bis zum Öko-HallenbadVerantwortung für Natur, Region und Menschen zu übernehmen, liegt in der "DNA" des Landhotels Stern: Egal, wo man hinschaut, Nachhaltigkeit findet man im Obsteiger Traditionshaus auf Schritt und Tritt. Das beginnt in der Küche, wo konsequent gekocht wird, was die Natur hergibt sowie die Bauern und Produzenten der Umgebung liefern können. Wer zum Urlaub im "Stern" umweltfreundlich mit der Bahn anreist, bekommt fünf Prozent Rabatt - Abholung am Bahnhof inklusive. Auf die gewohnte Mobilität im Urlaub muss deshalb niemand verzichten. Das Hotel bietet einen Gratisverleih von Mountainbikes an, auch E-Bikes und ein Elektroauto können gemietet werden. Seit Mitte September 2021 verfügt das Hotel auch über das erste Öko-Hallenbad Österreichs."René Föger meint es ernst, wenn er sagt, dass im Stern ,jeder Gast die CO2-Pfunde purzeln lassen kann'," erklärt Innsbruck Tourismus Geschäftsführerin Seiler. Sie zeigt sich besonders erfreut, denn der Gewinner ist in "ihrer" Region beheimatet. "Mit vielen Maßnahmen hat René Föger den CO2-Ausstoß im Haus von 2010 bis 2013 um ein Drittel reduziert. 2012 war das Landhotel Stern noch das einzige klimaneutrale Hotel Österreichs", ergänzt die Geschäftsführerin."Modefarbe ,Grün': Wie viel Nachhaltigkeit (ver)trägt der Konsument?"Im Anschluss an die Verleihung des "Tirol Change Awards" diskutierten führende Experten und Branchenkenner über die Machbarkeitsgrenzen von Nachhaltigkeit und Regionalität in der Textilerzeugung. Dr. Monika Hauck (kreative O\u0308konomin, Unternehmerin, soziale Aktivistin und City Ambassador der weltweit tätigen sozialen Bewegung Fashion Revolution), Werner Boote ("Popstar" unter den österreichischen Dokumentarfilmern), Modedesigner Markus Spatzier, Handschuh-Hersteller Markus Zanier und der Musiker Manu Delago gingen dabei der Frage nach, wo Umweltschutz beginnt und welche Versprechen bloßes "Greenwashing" sind. Die Basis des interessanten Diskurses bildet ein modisches Experiment der Marke Tirol. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Kollektion Tirol in diesem Jahr ging die Lebensraum Tirol Holding der Frage nach, ob es möglich ist, die legendäre Tirol-Starmütze aus Strick, die bis heute ein Verkaufsschlager ist, ausschließlich aus heimischen Materialien - und gänzlich in Tirol - herzustellen. Mit einem Prototyp gelang ein erster Teilerfolg.Zur Nachschau 4. Change Summit (https://vimeo.com/646122445)Pressekontakt:Victoria Dutter, MAInnsbruck TourismusBurggraben 36020 Innsbruckt: +43 512 53 56 - 550www.innsbruck.infov.dutter@innsbruck.infoOriginal-Content von: Innsbruck Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35714/5075224