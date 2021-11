Köln (ots) -Internationaler Erfolg für "Die Sendung mit dem Elefanten": Die Asian-Pacific Broadcasting Union hat heute die Spezial-Ausgabe "Wie kriegen ein Baby" mit dem ABU Prize 2021 in der Kategorie "TV Children" ausgezeichnet. Nach dem Grimme-Preis und dem Robert Geisendörfer Preis ist es bereits die dritte renommierte Auszeichnung für diese Episode des WDR-Vorschulmagazins.Bei der digitalen Preisverleihung zeichnete die ABU, die ihren Sitz in Kuala Lumpur (Malaysia) hat, heute internationale Produktionen für Fernsehen, Radio und "New Media" aus. Für die Jury zeigt der Film, "dass die Ankunft eines Babys eine Angelegenheit ist, die die ganze Familie betrifft und vermittelt Kindern den Sinn des Lebens. Teile der Erzählung werden von der älteren Schwester übernommen, was die Sendung kinderfreundlich und unendlich liebenswert macht."Die Ausgabe der "Sendung mit dem Elefanten" bereitet das Thema Geburt anschaulich für das Vorschulpublikum auf und begleitet die Schwestern Ella und Lina, die einen Bruder bekommen. Die Filmaufnahmen von den Geburtsvorbereitungen der Familie wechseln sich ab mit kurzen Animationssequenzen, die zeigen, was im Körper der Mutter passiert.Regisseurin für "Die Sendung mit dem Elefanten: Wir kriegen ein Baby" ist Renate Bleichenbach, Britta De Matteis ist die Mutter und Co-Autorin und Markus Tomsche ist Kameramann, Autor und Regisseur der Einspielfilme. "Wir kriegen ein Baby" ist eine Produktion des WDR mit auftragsproduzierten Beiträgen von CMTZ, Flachbild Filmproduktion. Die Redaktion hat Heike Sistig.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5075239