Berlin (ots) -Mit einer Auftakt-Keynote von Sascha Lobo ("Wie das Netz die Welt verändert - und was das für Ernährung und Landwirtschaft bedeutet") startet morgen (Donnerstag, 18. November 2021, 13 Uhr) das erste IVA-Zukunftsforum in Berlin. Die Zukunft der Land- und Ernährungswirtschaft steht im Mittelpunkt eines vollen Programms mit ganz unterschiedlichen Formaten: Expertinnen und Experten stellen sich den Fragen von Kindern zur Ernährung von morgen, Nachwuchswissenschaftler slammen um die Wette und junge Landwirte, Umweltschützer und Politiker diskutieren ihre gemeinsame Zukunft.Unter https://zukunftsforum.iva.de können Interessierte die Veranstaltung im Livestream verfolgen und ihre Fragen einbringen.Das Programm im Detail finden Sie hier: https://zukunftsforum.iva.de/programmDer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.