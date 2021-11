BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Luftverkehrsbranche droht nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi eine weitere Abwanderung von Beschäftigten. Die Gewerkschaft verlangt daher, die noch bis Jahresende geltenden Regeln zu erhöhten Sätzen beim Kurzarbeitergeld bis Ende März 2022 zu verlängern. Dies sei bislang im Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums nicht enthalten. "Beschäftigte, die über den Jahreswechsel hinaus in Kurzarbeit verbleiben, würden so ein Viertel ihres Kurzarbeitergeldes verlieren. Für die Beschäftigten wäre das eine Katastrophe", kritisierte die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle am Mittwoch in Berlin./ceb/DP/stw