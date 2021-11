FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Stifel hat Richemont von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 122 auf 165 Franken angehoben. Analyst Rogerio Fujimori hob seine Schätzungen nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Halbjahresergebnissen des Schweizer Luxusgüterkonzerns an, wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht. Zudem passte er seine Bewertungsmethode angesichts der Beteiligungspläne an YNAP an. Die Papiere seien zwar bereits gut gelaufen, aber angesichts des weiteren Potenzials wolle er "besser spät als nie" einsteigen, so Fujimori./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 01:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2021 / 01:25 / EST

CH0210483332