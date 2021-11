Das Projekt in Leimersheim musste Erdgas Südwest in zwei Zügen realisieren, um die Photovoltaik-Ausschreibungen zu vermeiden. Die jährlich etwa 1,56 Gigawattstunden Solarstrom werden teilweise von einem Kieswerk vor Ort direkt verbraucht.Rund ein Jahr nach der Inbetriebnahme des schwimmenden Photovoltaik-Kraftwerks auf einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Leimersheim ist nun der zweite Teil der Anlage in Betrieb genommen. Nach Angaben des Projektierers Erdgas Südwest sind beide Anlagenteile jeweils 739,44 Kilowatt stark. Damit wird die Bagatellgrenze für Ausschreibungen von 750 Kilowatt Leistung ...

