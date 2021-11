Seit 1999 trägt das Staples Center in Los Angeles den Namen des Einzelhandelsriesen. Damit ist jetzt Schluss. Die Namensrechte der Arena gehen an das Kryptowährungsunternehmen Crypto.com. Zwei der traditionsreichsten Basketballteams der Vereinigten Staaten tragen in einer ebenso berühmten Arena ihre Heimspiele aus. Die Lakers und Clippers sind weit über die Grenzen LAs und der USA bekannt und das Staples Center war schon oft Schauplatz von Titeln, Tränen und Triumphen. Jetzt müssen sich Fans an einen neuen Namen gewöhnen. Mehr zum Thema Bitcoin-Boom zwingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...