Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage waren einmal mehr durch eine seichte Primärmarktaktivität gekennzeichnet, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Die einzige Neuemission sei aus den Niederlanden gekommen. So habe die NIBC (ISIN XS2411638575/ WKN nicht bekannt) Bank erfolgreich ihre zweite Benchmark im laufenden Jahr platzieren können. Der als CPT Covered Bond strukturierte Deal über EUR 500 Mio. (WNG) sei mit einer Guidance in Höhe von ms +13 Bp area an den Markt gekommen und schließlich - vier Basispunkte enger - bei ms +9 Bp bepreist worden (Bid-to-Cover: 2,0). NIBC zähle gemeinsam mit Van Lanschot Kempen zu denjenigen NL-Emittenten, die ausschließlich im CPT-Format aktiv seien. ...

