Der bisher auf das Laden von Nutzfahrzeugen spezialisierte Anbieter Heliox erweitert sein Angebot an Ladegeräten auf den Pkw-Sektor. Mit dem Rapid 50 kW und dem Rapid 150 kW Modular bietet der niederländische Ladespezialist nun zwei Lösungen für das Schnellladen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen an öffentlichen Plätzen und Autobahnen. Heliox hat die beiden DC-Lader am Rande der Klimakonferenz COP26 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...