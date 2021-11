Gebrauchtwagen sind gefragt - Und Auto1 profitiert

Werbung



Der MDAX©-Aufsteiger meldete seine Quartalszahlen.



Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 ist mit einer steigenden Nachfrage nach Gebrauchtwagen konfrontiert - und profitiert von dieser enorm. Der Umsatz ist um 64% auf 1,26 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen, und das Rohergebnis stieg um 34% auf 116 Millionen Euro. Ein Wachstumsmotor für die Autohändler ist das "Autohero" Segment. Hier erhöhte sich der Umsatz in Q3 um 413% auf 160 Millionen Euro. Autohero ist eine auf den Retailmarkt abgestimmte Gebrauchtwagenmarke welche Autos bei Kauf liefert und bei Verkauf den Wert bestimmt. Autohero verkaufte zwar "nur" 11.275 Fahrzeuge, was aber dennoch ein Wachstum von 364% darstellt. Insgesamt wurden rund 157.000 Wagen in Q3 verkauft.





Gebrauchtwagen und Mietwagen erleben aktuell eine gestiegene Nachfrage. Sei es ein sichereres Reisegefühl als mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der COVID-19 Pandemie oder der Chipmangel bei Neuwagen und damit ein geringeres Angebot dieser: Gründe gibt es genug. Und viele bemerken auch die Preisanstiege in beiden Segmenten. Autovermieter und SDAX©-Mitglied Sixt meldete vor knapp einer Woche seine Quartalszahlen für Q3-2021. Mit einem operativen Umsatz von 795 Millionen Euro im dritten Quartal 2021 konnte Sixt sogar das Q3-Ergebnis im Vorkrisenjahr 2019 um 2% übertreffen. Somit wurde das beste operative Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Das vorsteuerliche Ergebnis mit 253 Millionen Euro war sogar 73% höher als es in 2019 der Fall war. Für geplante Reisen könnte sich frühe Planung bei gestiegenen Preisen also lohnen. Auch Sixt solle etwas früh planen - denn Automobilpreise sind auch für Autovermieter und deren Flotten wichtig.

