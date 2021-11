Erfurt (ots) -Sich stark machen für Inklusion, Solidarität, Diversität und für die Rolle von Kindern in der Gesellschaft und dabei ein Zeichen für Freundschaft setzen - das geht mit der internationalen SayHi-Aktion der Europäischen Rundfunkunion (EBU). KiKA-Moderator Ben zeigt gemeinsam mit den "TanzAlarm"-Kids das Videofinale am 19. November um 12:00 Uhr bei KiKA und auf kika.de.Ganz Europa tanzt an diesem Tag für Freundschaft und gegen Mobbing. Bis zum 10. November konnten sich Kinder an einer KiKA-Mitmachaktion beteiligen und ihre Tanzvideos zum Freundschaftssong "Feuerwerk" auf kika.de hochladen. Über einhundert Einsendungen haben KiKA für die Tanz-Challenge erreicht. Ben und die "TanzAlarm"-Kids präsentieren gemeinsam den Song mit Ausschnitten aus den eingereichten Tanzvideos."Tanzen verbindet und überwindet Grenzen. KiKA beteiligt sich an der EBU-Aktion um die Kernbotschaft 'sagt Hallo und seid jemandem eine Freundin oder ein Freund!' auch nach Deutschland zu bringen", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.Mit der Beteiligung an der internationalen Kids Freundschaftskampagne SayHi der Europäischen Rundfunkunion (EBU) setzt KiKA am 19. November um 12:00 Uhr tanzend ein Zeichen für Freundschaft und gegen Mobbing.Weitere Informationen und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5075372