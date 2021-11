Die Hamburger Encavis AG will über einen Wandelanleihe bis zu 250 Millionen Euro einwerben. Die Mittel sollen dem Ausbau des regenerativen Portfolios auf 3,4 GW bis 2025 dienen. Die Encavis AG will mit der Platzierung einer neuen Anleihe klotzen statt kleckern. Denn die Emission der zehnjährigen Schuldverschreibung soll dem Unternehmen finanzielle Mittel in Höhe von 250 Millionen Euro einspielen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei dem Angebot um nachrangige Schuldverschreibungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...