Die Ölpreise haben am Mittwoch spürbar nachgegeben. Bestimmend ist nach wie vor die Frage, ob große Verbrauchsländer gegen das hohe Preisniveau vorgehen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,59 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 92 Cent auf 79,84 Dollar.Belastet wurden die Ölpreise zum einen durch den starken Dollar, der Erdöl für Investoren außerhalb des Dollarraums ...

Den vollständigen Artikel lesen ...