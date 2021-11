Steven Karaffa und Conrad Plomin werden die Position von PCT auf dem Markt neu aufbauen

PCT hat neue Mitglieder in sein erfolgreiches Team berufen, um die Position des Unternehmens in den globalen Breitbandmärkten wiederherzustellen. Die neuen strategischen Führungspartner von PCT (Steven Karaffa und Conrad Plomin) verfügen über reichlich Erfahrung, um aus den vorhandenen Patentrechten, den branchenführenden technologischen Innovationen, dem etablierten Marktservice und den Entwicklungserfolgen des Unternehmens neues Kapital zu schlagen.

Das Unternehmen war durch Chapter 11 in Vorschein getreten, nachdem der Reorganisationsplan von dem für den Fall zuständigen Konkursgericht in Arizona bestätigt wurde. Die Kostenbelastungen, denen PCT durch den Diebstahl geistigen Eigentums, die COVID-19-Pandemie und die gestiegenen Zoll- und Frachtkosten ausgesetzt war, bilden nun den Ausgangspunkt einer gründlichen Umstrukturierung und des Aufbaus eines stärkeren Unternehmens und Teams, um jetzt und in Zukunft höhere Marktanteile zu erzielen.

"Unser Team und die neu hinzugekommenen Partner haben PCT erfolgreich durch eine große und komplexe Umstrukturierung geführt", erklärte Steve Youtsey, CEO. "Der jüngste Erfolg und das Wachstum von PCT beweisen das Engagement des Teams, schwierige Probleme durch Innovation, Hingabe und harte Arbeit zu lösen."

Steven Karaffa, ehemaliger Präsident und CEO von Corning Gilbert, hat dieses weltweit tätige Unternehmen für Koaxial- und Mikrowellenverbindungen erfolgreich restrukturiert und seine Rentabilität wiederhergestellt. Zudem hat er noch mehrere weitere Turnarounds in den Bereichen Telekommunikation und erneuerbare Energien geleitet. Steven, der nun als strategischer Berater an Bord kommt, ist für seine ergebnis- und prozessorientierte Herangehensweise an Technologieunternehmen wie PCT bekannt. "Während meiner Zeit bei Corning war PCT ein aggressiver und starker Wettbewerber in den Bereichen Breitband-HF-Konnektivität, Verstärker und optische Knoten. Auf diesem Fundament werden wir aufbauen, um PCT mit einem aggressiven und profitablen Verkaufsplan wieder in eine Führungsposition auf dem globalen Breitbandmarkt zu bringen", erklärte Steven.

Conrad Plomin ist Präsident der Sunbelt Capital Corporation. Conrad hat während seiner Karriere als Geschäfts- und Investmentbanker sowohl als maßgeblicher direkter Kapitalgeber als auch als Vermittler fungiert. Er verfügt über hervorragenden Zugang zu traditionellen Kapitalquellen wie auch zu alternativen Quellen auf den Kapitalmärkten. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat Sunbelt zahlreiche Firmenkunden bei der Beschaffung von Fremdkapital in Höhe von weit über 4 Milliarden Dollar unterstützt. "PCT ist nun gut positioniert, um die klar bestehenden Marktchancen zu nutzen, und ich freue mich darauf, das Unternehmen bei der Wiedererlangung seiner dominanten Position im Bereich der Koaxialverbindungen zu unterstützen", so Conrad. Conrad wird das Finanzierungsverfahren nach der Bereitstellung der Mittel für PCT leiten.

"Mit der Verstärkung durch Steve und Conrad können wir die strategische Ausrichtung, die Unternehmungsführung und präzise Ausführung für die Zukunft entscheidend verbessern", ergänzte Steve Youtsey. PCTs Finanzberater Chris Linscott erklärte: "Da ich das Innenleben des Unternehmens und seine historischen Stärken kenne, bin ich zuversichtlich, dass PCT sich schnell und nachhaltig erholen wird, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Steve und Conrad."

PCT International, Inc., ist ein privat geführtes Unternehmen, das ein bedeutendes Segment der globalen Telekommunikationsinfrastruktur bedient. Seit seiner Gründung wurden PCT insgesamt 170 innovative Breitbandpatente erteilt oder von dem Unternehmen angemeldet. PCT hat mit seinen unternehmenseigenen Technologien über 1.000.000 Meilen Koaxialkabel hergestellt. PCT hat außerdem weltweit über vier Milliarden Kabelsteckverbinder verkauft. Die patentierten Koaxialkabel und Steckverbinder von PCT werden seit 25 Jahren in Millionen von Haushalten und Unternehmen weltweit installiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.pctinternational.com/our-company/.

