Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit ihren Prädikaten BESONDERS WERTVOLL und WERTVOLL:MEIN SOHN: Als ihr Sohn Jason unter Drogeneinfluss einen schweren Unfall auf seinem Skateboard baut, entscheidet sich Marlene, ihn höchstpersönlich zur Reha-Maßnahme zu fahren. Der Weg zur Klinik entwickelt sich zu einem Roadtrip, bei dem lange Unausgesprochenes sich mehr und mehr bahnbricht und Mutter und Sohn erkennen müssen, dass sie im Grunde nichts voneinander wissen. Mit einem Höchstmaß an Sensibilität für beide Perspektiven erzählt Lena Stahl eine Geschichte, die ihre Kraft aus dem intensiven Spiel der Hauptdarsteller*innen Anke Engelke und Jonas Dassler zieht.Mehr Infos unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/mein_sohnTAGUNDNACHTGLEICHE: Das Langfilmdebüt von Lena Knauss erzählt von Alexander, der sich Hals über Kopf in Paula verliebt. Doch als Paula stirbt, gelingt es Alexander nicht, sie zu vergessen. Selbst als Paulas Schwester Marlene in sein Leben tritt. Als ein etwas anderer Liebesfilm erzählt der Film mit exzellenten Bildern konsequent vom Suchen und Verlieren einer idealisierten Liebe.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/tagundnachtgleicheEIN JUNGE NAMENS WEIHNACHT: In einer Zeit, lange bevor es das Weihnachtsfest gab, macht sich ein Junge namens Nikolas auf, seinem Dorf, das unter Armut und Traurigkeit leidet, etwas Hoffnung und Fröhlichkeit zurückzubringen. Dafür unternimmt er eine Reise nach Wichtelgrund, einem legendären Ort, an dem Wünsche wahrwerden. Eine berührende Geschichte, ein fantastisch farbenfrohes Setting und ein hochkarätiger Cast lassen diesen Familienfilm im wohlig-warmen Weihnachtszauber strahlen.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/ein_junge_namens_weihnachtDAS LAND MEINES VATERS: Pierre ist entschlossen, den Hof seines Vaters, den er übernommen hat, ertragreich zu bewirtschaften. Doch im Laufe der Jahre müssen er und seine Familie feststellen, dass ihnen, trotz des großen Engagements, immer größere Steine in den Weg gelegt werden. So wahrhaftig wie die Geschichte ist, auf der der Film basiert, so wahrhaftig erzählt auch Regisseur Edouard Bergeon mit Kraft und Wärme von echten Menschen, die sich echten Problemen stellen müssen.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/das_land_meines_vatersMit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel. Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an zehn Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.