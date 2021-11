Die Gewinner der European Small and Mid-Cap Awards 2021 stehen fest. In der Kategoerie "International Star" gewinnt der Video Conferencing-Experte pexip. In der Kategorie "Rising Star" geht FOM Technologies als Sieger hervor und in der Kategorie Star of Innovation, in der auch Marinomed nominiert war, ist Nanoform der Gwinner. Star of 2021 ist Aluflexpack. Die Auszeichnungen zielen darauf ab, Best Practices zu fördern und die besten europäischen kleinen und mittelständischen Unternehmen hervorzuheben, die über einen Börsengang (IPO) Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten haben. Vergeben werden die Awards von der Federation of European Securities Exchanges (FESE), EuropeanIssuers und der Europäische Kommission. Petr Koblic, Präsident von FESE: ...

