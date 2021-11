Am Dienstag herrschte an den Märkten allgemein beste Laune. Im DAX hatten selbst die Verlierer noch grüne Vorzeichen, was Experten vor allem auf bilaterale Gespräche zwischen den USA und China zurückführten. Wenngleich die nur überschaubare Ergebnisse lieferten, so wollen einige Beobachter dennoch eine Entspannung sehen. Das hilft so ziemlich allen Branchen auf die Sprünge.Doch selbst an solchen Tagen gibt es natürlich auch Verlierer an den Märkten. Zu jenen zählte im gestrigen Handel auch Varta (DE000A0TGJ55), wo Kursverluste von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...