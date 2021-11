DJ PTA-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Kapitalerhöhung beschlossen und Veräußerung der Beteiligung Diso AG geplant

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta035/17.11.2021/13:45) - München, 17.11.2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Securize IT Solutions AG (Securize) haben am heutigen Tag die Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 3.850.000,00 soll um bis zu EUR 1.925.000,00 auf bis zu EUR 5.775.000,00 erhöht werden. Dabei werden unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals bis zu 1.925.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,01 je Aktie ausgegeben. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1, d. h. für zwei alte Aktien kann eine neue Aktie gezeichnet werden. Nicht von den Aktionären bezogene Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren angeboten. Mit der Durchführung der Kapitalerhöhung wird die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank beauftragt, unterstützt vom Münchner Finanzdienstleister CapSolutions GmbH. Die Einzelheiten des Bezugsangebots werden im Bundesanzeiger veröffentlicht, zudem wird ein Wertpapier-Informationsblatt (WIB) erstellt.

Zugleich haben die Gremien beschlossen, Interessenten für einen Erwerb der Diso AG die Möglichkeit zu geben, eine Due Diligence durchzuführen. Die Diso AG ist eine 100%ige Beteiligung der Securize. Auch die 25%ige Beteiligung an der FutureTec Systems GmbH, die u. a. technischen Support für die Diso AG erbringt, steht für den Fall der Veräußerung der Diso AG zur Disposition. Beide Beteiligungen haben sich im Jahr 2021 positiv entwickelt.

Die Kapitalerhöhung sowie eine mögliche Veräußerung der Beteiligungen stehen im Zusammenhang mit Überlegungen, im Zuge eines sog. Reverse-IPO ein neues operatives Geschäft in die Securize einzubringen. Unternehmen, die für eine derartige Transaktion in Frage kommen, werden bereits sondiert.

