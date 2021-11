Um 11:41 liegt der ATX TR mit -0.10 Prozent im Minus bei 7876 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +0.78% auf 12.9 Euro, dahinter Verbund mit +0.75% auf 90.475 Euro und Andritz mit +0.67% auf 46.71 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16264 (+0.13%, Ultimo 2020: 13719). Bofa-Studie: Immer mehr Anleger geben an, dass sie Technologie, Versicherungen und Banken übergewichten - die drei größten Übergewichtungen in europäischen Sektoren -, während sie die Untergewichtung in Telekommunikation, Immobilien und Versorgern, den drei wichtigsten Untergewichtungen, erhöhen. Die Nettoübergewichtung europäischer Banken ist mit 50 % die höchste seit jeher, während Pharma nur eine defensive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...