Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares unterzeichnet verbindliches Angebot zur Übernahme von Sealynx International und deren Tochtergesellschaften von der GMD Group

- Voraussichtlich zwölfte Akquisition im Jahr 2021

- Hersteller von Dichtungslösungen aus Gummi und Thermoplasten für Pkw und Nutzfahrzeuge

- Add-on für die SFC Solutions Group

- Signifikante Umsatz- und Kostensynergien mit der SFC Solutions Group erwartet

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) und die GMD Group haben exklusive Gespräche über den Erwerb von Sealynx International mit Produktionsstätten in Frankreich, Marokko, Rumänien und einem Joint Venture in Algerien aufgenommen. Unter der Voraussetzung, dass alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt und die Konsultationen abgeschlossen werden, insbesondere ...

