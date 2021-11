DJ Amazon akzeptiert in Großbritannien keine Visa-Kreditkarten mehr

Von Margot Patrick

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Handelskonzern Amazon wird künftig keine Zahlungen mit in Großbritannien ausgegebenen Kreditkarten von Visa mehr akzeptieren. Grund dafür sind die hohen Gebühren, die der Kreditkartenkonzern verlangt, wie die Amazon.com Inc mitteilte. Der Streit zwischen den Konzernen zeigt die anhaltenden Spannungen zwischen Einzelhändlern und Zahlungsdienstleistern über Gebühren.

Amazon teilte seinen Kunden mit, dass ab dem 19. Januar keine Kreditkarten mehr akzeptiert werden, die von Visa in Großbritannien ausgestellt wurden, "aufgrund der hohen Gebühren, die Visa für die Bearbeitung von Kreditkartentransaktionen erhebt". Ein Sprecher sagte, dass die Kosten für die Kartenzahlung verhinderten, dass die Kunden bessere Preise bekommen und dass diese Kosten nicht hoch bleiben oder steigen sollten, selbst wenn sich die Technologie verbessert.

Visa teilte man, man versuche, die Situation zu klären, damit die Kunden ihre Kreditkarten nach dem Stichtag im Januar "ohne von Amazon auferlegte Einschränkungen" weiter nutzen könnten. Das Unternehmen äußerte sich enttäuscht, dass die Wahlfreiheit der Kunden bedroht sei.

Amazon bietet einigen betroffenen Kunden einen Rabatt von 20 Pfund auf einen Einkauf an, um sie zu ermutigen, ihre Zahlungsmethode auf eine andere Art von Kreditkarte oder eine Visa-Debitkarte umzustellen.

