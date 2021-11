Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, ich habe gerade nochmals in meinem Archiv gewühlt und dabei den folgenden Text entdeckt, den ich am 9. Februar in Börse am Mittag publiziert hatte. Darin bin ich der Frage nachgegangen, ob nach dem Virus die Inflation kommt. Zur Einleitung nochmals meine damaliger Kommentar in Auszügen: "Viele Investoren sorgen sich und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...