Berlin (ots) -Nach zwei erfolgreichen Ausgaben in der Eventlocation Kraftwerk wird das von Nachhaltigkeitsunternehmer und Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg mitgegründete GREENTECH FESTIVAL vom 22.-24. Juni 2022 im ehemaligen Flughafen Berlin Tegel stattfinden. Dabei steht wieder die Symbiose aus Nachhaltigkeit und Technologie im Vordergrund und bildet den Rahmen für progressive Formate mit globaler Strahlkraft.Unmittelbar nach Beendigung des ersten internationalen Ablegers des GREENTECH FESTIVAL in London wurden nun Location und Datum für Berlin bekannt gegeben. Als erstes Großevent findet das GREENTECH FESTIVAL eine neue Heimat im ehemaligen Flughafen Berlin Tegel und wird dort vom 22.-24. Juni 2022 die erfolgreichen Formate AWARDS, CONFERENCE und EXHIBITION umsetzen. Nach zwei Jahren unter einschränkenden Corona-Bedingungen baut der Veranstalter auf vielfältige interaktive Möglichkeiten, das interessierte Publikum umfangreich einbinden zu können. Dabei unterscheidet der Zielgruppenansatz weniger zwischen Business-to-Business und Business-to-Consumer sondern richtet sich vielmehr durch Business-to-People an alle Menschen mit einem Interesse an den Themenfeldern Nachhaltigkeit und Technologie.Marco Voigt, Co-Gründer, sagt: "Wir sind sehr stolz, das GREENTECH FESTIVAL 2022 am ehemaligen Flughafen Tegel zelebrieren zu dürfen, denn unser Konzept passt perfekt zu dem, was hier in Berlin TXL entsteht: ein Ort technologischer Lösungen für nachhaltige, digitalisierte und lebenswerte Städte von morgen. Nachdem wir jetzt mit dem Spin-Off in London den ersten internationalen Ableger erfolgreich umgesetzt haben, richten wir nun den Fokus wieder auf Berlin. Tegel bietet uns als neue Eventlocation zahlreiche Möglichkeiten, damit wir unseren Anspruch als führendes Nachhaltigkeitsevent weiter ausbauen. Sowohl die EXHIBITION als auch CONFERENCE und AWARDS können dann in einem weitaus größeren Umfang stattfinden und darauf freuen wir uns nächstes Jahr im Zeichen des Restarts ganz besonders."Nico Rosberg, Co-Gründer, ergänzt: "Mit dem GREENTECH FESTIVAL adressieren wir die großen, globalen Fragen unserer Zeit - Klimaneutralität, Reduktion des CO2-Ausstoßes und natürlich die Verbindung von Nachhaltigkeit und Technologie. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine Plattform für alle Industrien und deren Wertschöpfungsketten zu bieten und aktiv den Wandel voranzutreiben. Dabei spielt die Einbindung von so vielen Menschen wie möglich eine große Rolle und deshalb hoffen wir auf eine Vielzahl von Besucherinnen und Besuchern."Ramona Pop, Wirtschaftssenatorin Berlin, sagt: "Das GREENTECH FESTIVAL ist eine Leistungsschau innovativer grüner Technologien. Ich freue mich, dass mit dem Umzug nach Tegel nun noch mehr Besucher:innen die Möglichkeit erhalten, neue Antworten im Kampf gegen die Klimaerhitzung zu erleben. Denn wir wollen Berlin nachhaltig verändern und die Klimaziele mit neuer Energie erreichen."Hinweise für RedakteureFür weitere Informationen über das GREENTECH FESTIVAL besuchen Sie gerne die Website. (https://greentechfestival.us12.list-manage.com/track/click?u=2550f5f58a777c6fd7e04e4d3&id=078b796b79&e=8048152a09)Die Gründer Sven Krüger, Nico Rosberg und Marco Voigt laden auf dem GREENTECH FESTIVAL prominente Vordenker, Unternehmer, Führungspersönlichkeiten und Aktivisten aus aller Welt zum nachhaltigen Austausch ein. Es werden innovative grüne Technologien für eine nachhaltige Zukunft gefördert und ein bahnbrechendes, erweitertes Festivalkonzept empfängt Besucher aus der ganzen Welt. Das GREENTECH FESTIVAL schafft ein Raum für Menschen mit großartigen Ideen und Innovationen für eine grünere Zukunft.Pressekontakt:GREENTECH FESTIVALPressestelle Münzstraße 15, 10178 BerlinTelefon: + 49 30 240 87 82 10press@greentechfestival.comwww.greentechfestival.comOriginal-Content von: Nico Rosberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141525/5075642