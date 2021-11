Die Impfstoffhersteller bleiben an der Börse ein Thema, das die Anleger weiter elektrisiert. Kann Biontech die alten Höchstkurse wieder toppen? Schafft Curevac den Turnaround? Und was ist mit den Impfstoffherstellern aus der zweiten Reihe? Können sie den Markt für Corona-Impfstoffe mit ihren neuen Vakzinen noch aufrollen? Bisher haben wir schon die Impfstoffhersteller Valneva, Novavax und Biontech in unserer Serie unter die Lupe genommen. Heute wollen wir abschließend die Situation bei Curevac analysieren.

