Anfang November erreichte der Dow Jones erstmals die 36.000-Punkte-Marke. Anfang Oktober 1999 stand er gerade einmal bei 10.000 Punkten. Warum das bedeutsam ist? Weil damals schon der Anstieg des Index auf seinen aktuellen Wert vorhergesagt wurde.

Liebe Leserinnen und Leser,

natürlich habe ich Sie jetzt ein wenig gefoppt. Tatsächlich erschien zwar Anfang Oktober 1999 ein Buch mit dem verheißungsvollen Titel "Dow 36,000: The New Strategy for Profiting From the Coming Rise in the Stock Market" (Die neue Strategie, um vom kommenden Anstieg des Aktienmarkts zu profitieren), aber die Autoren sahen den Dow schon in den Jahren 2002 bis 2004 auf diesem Niveau.

5 Jahre oder 22 Jahre - ein großer Unterschied!

In diesem Fall hätte er sich in maximal fünf Jahren mehr als verdreifacht, was eine Performance von fast 30 % pro Jahr bedeutet. Bekanntlich kam es anders, was wohl einer der Gründe ist, warum dieses Buch längst vergessen ist. Daher hat Gottfried Heller, Geschäftspartner von Börsenlegende André Kostolany bei der Vermögensberatung Fiduka, den Börsenkommentatoren folgenden Ratschlag gegeben: "Wenn du eine Zahl nennst, dann nenne keine Zeit, und wenn du eine Zeit nennst, dann nenne keine Zahl!"

Man hätte also 1999 problemlos ein Kursziel von 36.000 Punkten ausrufen können - dabei allerdings besser offengelassen, wann der Index dieses Ziel erreicht. Letztlich hat er etwas mehr als 22 Jahre gebraucht, um sich auf dieses Niveau zu schwingen.

Das ergibt eine jährliche Rendite von rund 6 %, was etwa dem langjährigen Durchschnittswert entspricht. Wenn man jetzt noch die Dividenden einrechnet, welche die Unternehmen des Dow Jones in dieser Zeit ausgeschüttet haben, dann kommt man auf eine Rendite von immerhin 8,4 % p.a. Und das ist doch schon recht ordentlich, wenn man bedenkt, dass es in dieser Zeit eine Baisse und eine Finanzkrise mit Rückschlägen von fast 40 bzw. 55 Prozent gegeben hat.

Was nützen Kursziele ohne Termin?

Eingedenk von Hellers Ratschlag könnte ich nun gefahrlos Kursziele von 100.000, 200.000 oder gar 360.000 Punkten für den Dow Jones ausgeben - also eine Kursverzehnfachung prognostizieren. Solange ich dazu keinen konkreten Termin nenne, bleibe ich auf der sicheren Seite.

Das erscheint unsinnig, denn was nützt ein Kursziel, wenn man nicht wenigstens eine ungefähre Idee hat, wann es erreicht wird? Aber Langfristinvestoren brauchen nicht einmal ein Kursziel. Sie können sich anhand der bisherigen durchschnittlichen Performance der Aktienmärkte jederzeit selbst eines errechnen. Der oben genannte Durchschnittswert des Dow Jones seit 1999 von 6 % ist dafür ein guter Anhaltspunkt

Demnach wäre die 100.000er Marke rechnerisch nach rund 17,5 Jahren erreicht, also sehr wahrscheinlich irgendwann in der zweiten Hälfte der 2030er Jahre. Und mit einer Kursverzehnfachung auf 360.000 Punkte ist in rund 40 Jahren zu rechnen.

Wann Sie Ihre Rendite berechnen sollten

Aber Langfristinvestoren brauchen solche Zahlenspielereien nicht. Sie wissen einfach, dass es langfristig keine lukrativere Anlage als Aktien gibt - egal, ob es am Ende 5, 6 oder 8 Prozent pro Jahr sein werden. Und wer nicht einfach auf einen Index setzt, sondern kleine Aktien - also Small Caps - sorgfältig auswählt, hat noch größere Gewinnchancen.

Und das Ergebnis rechnen ernsthafte Investoren ohnehin erst im Nachhinein aus. Denn es ist noch niemand reich geworden, indem er sich mit luftigen Prognosen reich gerechnet hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erfolgreiche Investments!

Mit besten Grüßen

Ihr Torsten Ewert

