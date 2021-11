Wien (www.fondscheck.de) - Die DekaBank hat in den ersten neun Monaten des Jahres das höchste Neugeschäft im Privatkundenbereich erzielt, seitdem das Institut begonnen hat, entsprechende Zahlen separat auszuweisen, so die Experten von "FONDS professionell".Der zentrale Wertpapierdienstleister der deutschen Sparkassen habe im bisherigen Jahresverlauf 2021 unter dem Strich Fondsanteile und Zertifikate im Wert von 18,1 Milliarden Euro an Sparkassenkunden verkauft. Das seien 90 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, habe das Institut mitgeteilt. ...

