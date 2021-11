Die Aktie von Visa verliert im vorbörslichen US-Handel am Mittwoch rund 3,5 Prozent. Grund dafür ist eine brisante Ankündigung des E-Commerce-Riesen Amazon, der im Streit um steigende Gebühren für Kreditkartenzahlungen die Muskeln spielen lässt.Amazon will in Großbritannien künftig keine Zahlungen mehr mit Visa-Kreditkarten akzeptieren. Das kündigte das Unternehmen am Mittwoch in einer E-Mail an seine Kunden an. Grund seien "die hohen Gebühren, die Visa für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...