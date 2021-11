Berlin (ots) -Die Angehörigen des Berliner Anteils Sanitätsregiment 1 führen aktuell eine Verlege- und Aufbauübung durch. Die Übung ist noch bis einschließlich nächster Woche vorgesehen. Dabei kommt es in der Region zu zahlreichen Fahrzeugbewegungen.Dabei trainieren etwa 100 Soldatinnen und Soldaten in der Umgebung ihres Heimatstandortes, der Blücher-Kaserne in der Sakrower Landstrasse 100, sowie auf dem Flugplatz Gatow.Sie werden unterstützt von Personal aus anderen Sanitätsstandorten wie Dornstadt, Weißenfels oder Blankenburg/Harz.Unter anderem werden Abläufe und Verfahren geübt und Aufbau- bzw. Einsatzkonzepte überprüft. Die Fähigkeiten, die hier trainiert werden, betreffen vornehmlich den unterstützenden Bereich des militärischen Sanitätswesens: Marsch und Transport, Feldküchen, Gefechtsstände, Logistik, Lager für Sanitätsmaterial, Apotheke usw. Es wird also hierbei zunächst kein Feldhospital o.ä. aufgebaut.HintergrundGrund dieser Übung ist die Vorbereitung auf die NATO-Bereitschaftsphase. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr beteiligt sich mit umfangreichen Kräften von ca. 2000 Soldaten an der Eingreiftruppe NATO RESPONSE FORCE (NRF) 2023.Die Federführung für diese Truppe obliegt dem Sanitätsregiment 1. Beteiligt mit Material und Personal sind jedoch alle Verbände und Dienststellen des Kommandos Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung, sodass bundesweit an verschiedenen Standorten des Sanitätsdienstes ähnliche Übungen vorgesehen sind.Bilder: Impressionen der Übung,Quelleangabe: bundeswehr/JaneSchmidtWeitere Informationen über das Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung und seine Truppenteile unter:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/sanitaetsdienstaktuelle Meldungen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr bei Twitter:@SanDstBwPressekontakt:Pressesprecher Oberstleutnant Kieron KleinertFestnetz: +49 (0) 34 43 33-1723/2053E-Mail: KdoSanEinsUstgPresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122038/5075688