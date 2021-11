Reingehört bei Rosenbauer: Im Interview mit Börsenradio.at hat Rosenbauer-CFO Sebastian Wolf über die aktuellen Lieferkettenschwierigkeiten gesprochen. So haben diese das 3. Quartal stärker beeinflusst als erwartet. Im 1. Halbjahr habe man noch mit Covid-Unterstützungen kompensieren können. Das Material (Fahrgestelle, Ausrüstung etc.) wird mit Verzögerung geliefert, was sich auf die Produktionsabläufe auswirkt und insgesamt zu einer Ineffizienz führt, so der CFO. Und verzögerte Auslieferungen beeinflussen dann auch den Umsatz. Wolf geht davon aus, dass sich die Situation im 1. Halbjahr 2022 verbessern wird. Immerhin: Bei den Auftragseingängen gibt es keine negativen Auswirkungen. Den Materialengpässen wirkt man mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...