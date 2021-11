DJ MÄRKTE USA/Wall Street konsolidiert nach Vortagesplus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den Aufschlägen des Vortages im Gefolge überraschend starker Konjunkturdaten geht die Wall Street knapp behauptet in den Mittwoch. Händler vermissen neue Impulse angesichts des Umstandes, dass sich die Indizes schon wieder in Richtung ihrer Rekordstände bewegen. An Konjunkturdaten wurden lediglich die Baubeginne bzw. -genehmigungen für Oktober veröffentlicht, doch die Daten zeigen sich uneinheitlich. "Anleger kehren zwar dem Aktienmarkt nicht den Rücken, aber die Rotation ist unserer Meinung nach für die uneinheitliche Marktentwicklung verantwortlich", sagt Marktstratege Peter Cardillo von Spartan Capital.

Im frühen Handel verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 36.096 Punkte, der S&P-500 büßt ebenfalls 0,1 Prozent ein und der Nasdaq-Composite sinkt um wenige Punkte. Insgesamt bleibe das Umfeld für Aktien aber günstig - trotz der Zinsfantasien, heißt es. "Aktien werfen deutlich mehr ab als Anleihen", sagt Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Die Angst, etwas zu verpassen, sei noch immer vorhanden. Wie schon am Vortag stehen Geschäftszahlen aus dem Einzelhandelssektor ganz oben im Anlegerinteresse. Denn mit Argusaugen wird darauf geschaut, ob die galoppierende Inflation Bremsspuren in den Geschäftsausweisen der Branchenvertreter offenbart.

Einzelhandelswerte im Blick

Lowe's ziehen um 3,7 Prozent auf Rekordhoch an. Der Einzelhändler für Heimwerkerbedarf schlägt im dritten Quartal umsatz- und ergebnisseitig die Markterwartungen und hebt den Ausblick an. Mit einem Kursminus von 1,5 Prozent reagiert die Aktie des Inneineinrichters La-Z-Boy auf die Zweitquartalszahlen. Die Gesellschaft warnt vor Unterbrechungen der Lieferkette - vor allem durch Lockdowns in Vietnam. Das Unternehmen berichtet aber ansonsten positive Geschäftszahlen - mit Rekordumsätze. Zudem wurden die Prognosen ebenfalls übertrumpft.

Auch beim Einzelhändler Target lief es positiv, die Marktschätzungen wurden ebenfalls übertroffen - der Ausblick angehoben. Allerdings sinkt der Kurs um 4,9 Prozent. Bereits am Vortag hatten eigentliche positive Geschäftszahlen von Walmart den Kurs nicht gestützt. Kritik entzündet sich an den recht üppig gestiegenen Lagerbeständen bei Target.

Pfizer (+0,8%) will seine Coronapille auch bei Hochrisikopatienten einsetzen. Star Bulk Carriers (+3,5%) profitiert von den Schwierigkeiten der Lieferketten. Die Reederei verbuchte angesichts steigender Volumia gute Geschäftszahlen.

Dollar konsolidiert Rallygewinne

Der US-Dollar konsolidiert seine Aufschläge nach der jüngsten Rally, der Dollarindex verliert knapp 0,1 Prozent. Händler sprechen von leichten Gewinnmitnahmen, denn das Umfeld bleibe für den Greenback angesichts der Zinserhöhungsfantasien günstig.

Die Erdölpreise sinken mit Berichten, wonach US-Präsident Joe Biden Chinas Machthaber Xi Jinping ersucht haben soll, Teile der chinesischen Ölreserven freizugeben. In den USA werden ähnliche Schritte erwogen. Zudem stiegen die US-Vorräte gemäß American Petroleum Institute. Bei Gold greifen Anleger indes wieder zu. Das Edelmetall dient als Inflationsschutz, der etwas nachgebende Dollar hilft dabei.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 36.096,23 -0,1% -45,99 +17,9% S&P-500 4.694,27 -0,1% -6,63 +25,0% Nasdaq-Comp. 15.969,58 -0,0% -4,27 +23,9% Nasdaq-100 16.316,71 +0,0% 6,94 +26,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,52 -0,4 0,52 39,9 5 Jahre 1,26 -1,0 1,27 89,6 7 Jahre 1,51 -1,1 1,52 86,1 10 Jahre 1,63 -0,9 1,64 71,2 30 Jahre 2,04 0,5 2,03 38,7 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Uhr Di., 18:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1317 -0,0% 1,1301 1,1324 -7,3% EUR/JPY 129,67 -0,3% 129,84 129,80 +2,8% EUR/CHF 1,0527 -0,0% 1,0528 1,0539 -2,6% EUR/GBP 0,8390 -0,5% 0,8401 0,8435 -6,1% USD/JPY 114,58 -0,2% 114,85 114,62 +10,9% GBP/USD 1,3487 +0,4% 1,3426 1,3425 -1,3% USD/CNH (Offshore) 6,3780 -0,2% 6,3884 6,3936 -1,9% Bitcoin BTC/USD 59.904,01 -1,2% 59.470,51 60.398,51 +106,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,02 80,76 -0,9% -0,74 +67,8% Brent/ICE 81,86 82,43 -0,7% -0,57 +61,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.865,15 1.850,99 +0,8% +14,16 -1,7% Silber (Spot) 25,13 24,83 +1,2% +0,31 -4,8% Platin (Spot) 1.070,48 1.065,65 +0,5% +4,83 +0,0% Kupfer-Future 4,28 4,35 -1,6% -0,07 +21,5% ===

