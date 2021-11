Stuttgart (ots) -Zur Sache Baden-Württemberg!Das Geschäft mit gefälschten ImpfpässenDas landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 18. November 2021um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia KnodtDie Apotheken im Land schlagen Alarm, denn immer mehr Menschen legen dubiose Impfpässe zur Digitalisierung vor. Wer derzeit trotz fehlender Impfung am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, kann sich leicht einen gefälschten Impfnachweis im Internet bestellen. Manche Seiten bieten sogar Mengenrabatt beim Kauf mehrerer Pässe. Die Polizei registriert einen steilen Anstieg der Anzeigen wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Die Fälscher:innen fühlen sich relativ sicher, denn offenbar gibt es eine Gesetzeslücke, Strafen scheinen unwahrscheinlich. Wie einfach ist es, ein gefälschtes Impfdokument zu bekommen? "Zur Sache Baden-Württemberg!" macht den Test. Das Ergebnis ist in der Live-Sendung am Donnerstag, 18. November 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg zu sehen. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/zur-sache-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zNDk4MjA2/), außerdem online auf den Seiten des SWR (https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/index.html).Politiker:innen und Ärzt:innen als ZielscheibeHassmails, anonyme Anrufe, demolierte Autos - Politiker:innen in Baden-Württemberg werden zunehmend beschimpft und beleidigt. Mehr als 200 Ermittlungs- und Strafverfahren meldeten die Behörden allein im ersten Halbjahr, für 2021 rechnen sie mit einem neuen Rekordwert. Ein Grund für die steigende Aggressivität, so das Innenministerium, sei das aufgeheizte gesellschaftliche Klima im Zuge der Corona-Verbote. Auch Ärzt:innen sind zunehmend betroffen. Vor allem jene, die sich für einen umfassenden Corona-Schutz stark machen und deshalb von Impfgegner:innen angefeindet werden. Wer sind die Täter:innen und wie können Opfer vor Anfeindungen und Beleidigungen besser geschützt werden? Gast im Studio ist Thomas Georgi, Leiter der Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamts Baden-Württemberg.Vor Ort - bei Opfern von Hass und HetzeSeit sie Menschen in Pforzheim öffentlich geimpft hat, wird die Hausärztin Nicola Buhlinger-Göpfarth im Internet beleidigt und bedroht. In Horb am Neckar engagiert sich die Kommunalpolitikerin Viviana Weschenmoser gegen rechts und findet plötzlich scharfe Munition in ihrem Briefkasten. Die beiden Fälle stehen beispielhaft für viele andere im ganzen Land. Die Absicht hinter Hass und Hetze scheint dabei immer dieselbe: Andersdenkende sollen mundtot gemacht werden und sich nicht weiter für ihre eigene Überzeugung engagieren. Was macht das mit den Betroffenen? Reporter Sebastian Schley ist vor Ort.Corona - Pflegekräfte am Limit, Kranke in der WarteschleifeDie Lage auf den Intensivstationen spitzt sich zu, denn immer mehr Corona-Patient:innen müssen behandelt werden. Viele Erkrankte haben schwere Verläufe, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Wie gehen Ärzt:innen und Pflegepersonal mit dieser Situation um? Gleichzeitig ist der Betrieb an vielen anderen Stellen im Krankenhaus nur eingeschränkt möglich. Herz- und Krebspatient:innen müssen zum Beispiel oft Tage oder sogar Wochen auf ihre wichtigen Operationen warten. Wie kommen sie mit der Situation zurecht und wie wirken sich die Verzögerungen auf ihren Krankheitsverlauf aus?Der Traum vom Haus geplatzt? Gericht verhängt Baustopp für WohngebietFür Bauwillige im Öpfinger Neubaugebiet Halde (Alb-Donau-Kreis) muss es ein Alptraum sein: zuerst die jahrelange Planung für ihr neues Zuhause, dann die Freude, tatsächlich im Ort Bauland zu bekommen. Selbst der Bürgermeister will in Öpfingen bauen. Doch dann verhängt ein Gericht einen Baustopp wegen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit der Vergabe von Baugrundstücken. Die Gemeinde hatte ein Punkteverfahren angewandt und unter anderem Ortsansässige bevorzugt, die sich in der Gemeinde engagieren. Jetzt ruht alles und die Nerven liegen blank. Der Fall bereitet vielen Kommunen Sorgen. Können Gemeinden überhaupt noch Bauland an junge Familien aus dem Ort vergeben, ohne von Gerichten ausgebremst zu werden?"Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über politische Themen: hintergründig, kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag Menschen aus Baden-Württemberg via Webcam von zu Hause aus live mit.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 18. November 2021 bis 18. November 2022 unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) verfügbar, außerdem unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg (http://www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg).Pressefotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/).Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/zur-sache-bw-gefälschte-impfpässe (http://swr.li/zur-sache-bw-gef%C3%A4lschte-impfp%C3%A4sse).Anmeldung zum Newsletter: SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html).Twitter: twitter.com/SWRpressePressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5075774