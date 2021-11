DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

17.11.2021 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

17. November 2021 Ad-hoc-Mitteilung





ENCAVIS AG führt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft in der Höhe von EUR 250 Millionen durch

Hamburg, 17. November 2021 - Der im SDAX gelistete Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003; Prime Standard; Ticker-Symbol: ECV, "Encavis" oder die "Gesellschaft") hat nachrangige Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die "Hybrid-Wandelanleihe") mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in Stammaktien der Gesellschaft in der Höhe von EUR 250 Mio. unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre erfolgreich platziert.

Die Emittentin der Hybrid-Wandelanleihe ist die Encavis Finance B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Encavis mit Sitz in den Niederlanden. Die Hybrid-Wandelanleihe wird von der Encavis unbedingt und unwiderruflich auf nachrangiger Basis garantiert.

Die Hybrid-Wandelanleihe wurde bei internationalen institutionellen Anlegern platziert [und war mehrfach überzeichnet].

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 22,0643 je Aktie festgelegt. Dies entspricht einem Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung.

Im Zusammenhang mit der Platzierung haben sich Encavis und Encavis Finance B.V. eine Lock-up-Periode von 90 Tagen nach dem Valutatag vereinbart.



Über die Encavis AG:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Ticker-Symbol: ECV) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt die Encavis AG Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com



Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

E-Mail: ir@encavis.com





