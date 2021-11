DGAP-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresbericht

SANHA GmbH & Co. KG erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2021



17.11.2021 / 16:30 CET/CEST

SANHA GmbH & Co. KG erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2021 Essen, 17. November 2021 - Die SANHA GmbH & Co. KG, Emittentin der SANHA Unternehmensanleihe 2013/2023 (ISIN: DE000A1TNA70), passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an.

Bislang ging die Geschäftsführung von einem leichten Umsatzwachstum und einem geringfügig höheren EBITDA und EBIT aus. Nun wird ein deutliches Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (GJ 2020: 95 Mio. Euro) im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet. Dies wirkt sich entsprechend positiv auf das operative Ergebnis aus. Hier rechnet die Geschäftsführung ebenfalls mit einem Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowohl beim EBITDA (GJ 2020: 8,7 Mio. Euro) als auch beim EBIT (GJ 2020: 3,4 Mio. Euro).

Die Erhöhung erfolgte nach Vorliegen der guten Geschäftszahlen für den Monat Oktober und einem positiven Ausblick auf das Geschäft bis Jahresende trotz der negativen Markteinflüsse durch die Corona-Situation sowie bei der Versorgung mit Rohmaterialien und eingeschränkter Transportkapazitäten.

