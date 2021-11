Die Zulassung eines Corona-Impfstoffes von Novavax in der EU rückt einen Schritt näher. In den vergangenen Wochen hat Novavax alle notwendigen Daten an die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) übermittelt. Heute hat die EMA mit der offiziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...