Apple öffnet sich dem Right-to-repair-Gedanken: Der Hersteller bietet künftig Originalersatzteile und Werkzeuge für den Austausch von Display, Akku und Kamera für alle an. Unter anderem werden iPhone 12 und 13 unterstützt. Wer seine Apple-Hardware selbst reparieren will, hat künftig die hochoffizielle Erlaubnis des Herstellers. Wie Apple am Mittwoch ankündigte, soll der Zugang zu Originalersatzteilen weniger stark als bisher reglementiert werden, zudem rief der Hersteller ein Programm zur Self-Service-Reparatur ins Leben. Bislang hatten nur rund 5.000 autorisierte Service-Provider und 2.800 unabhängige ...

