München (ots) -Der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) ist auf der Suche nach einem Neuanfang, als er auf Lulu trifft - eine belgische Malinois-Hündin, die jahrelang im Militärdienst eingesetzt wurde. Gegen Briggs Willen werden sie gemeinsam auf Reisen geschickt. In Briggs Ford Bronco begeben sich die beiden auf einen Roadtrip entlang der US-Pazifikküste, um rechtzeitig zur Beerdigung eines gemeinsamen Freundes zu gelangen. Auf dem Weg dorthin treiben sie sich anfangs gegenseitig in den Wahnsinn, brechen immer wieder Regeln, geraten in jede Menge aberwitzige Situationen - und werden schließlich unzertrennlich.DOG ist ein Buddy Movie mit viel Herz, Witz und Lebensfreude! Hollywoodstar Channing Tatum schuf mit seinem Regiedebüt DOG einen persönlichen Film und nimmt die Zuschauer mit auf eine unvergessliche Reise. Vor der atemberaubenden Kulisse der US-Pazifikküste, erzählt er dabei nicht nur die Geschichte eines ungleichen Paars auf zwei und vier Beinen, sondern teilt auch viele seiner eigenen Erfahrungen als leidenschaftlicher Hundefreund. Channing Tatum entwickelte DOG gemeinsam mit seinem langjährigen Freund und Produktionspartner Reid Carolin (u.a. Drehbuchautor und Produzent von "Magic Mike" & "Magic Mike XXL"), der auch das Drehbuch schrieb und Co-Regie führte.