Rostock (ots) -Am Dienstag, den 16. November 2021, wurde der Jahresbericht des Marinekommandos "Fakten und Zahlen zur maritimen Abhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland" veröffentlicht. Der jährliche Bericht erscheint zum 34. Mal."Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Zahlen, Daten und Fakten verdeutlichen mit Schrift und Bild, warum die See für unser aller Leben von entscheidender Bedeutung ist. Zudem werden die Auswirkungen der Coronapandemie auf Handel und Schifffahrt beschrieben. Dieser Bericht soll auch im Jahr 2021 wieder informieren, Zusammenhänge darstellen und so deutlich machen, warum unser Land nicht umhinkommt, seine maritimen Interessen zu schützen", so der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach (56).Auf den 184 Seiten befinden sich beispielsweise Informationen zur maritimen Sicherheit, zum Welthandel, zur Welthandelsflotte und zur deutschen maritimen Wirtschaft.Der Bericht steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/downloadsPressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: +49 (0)381 802 51521/51516E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5075798