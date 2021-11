An der Wall Street hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine Vortagesgewinnen wieder eingebüsst.New York - An der Wall Street hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine Vortagesgewinnen wieder eingebüsst. Börsianer verwiesen als Belastung auf durchwachsene US-Konjunkturdaten. So fiel am Immobilienmarkt im Oktober die Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauten überraschend, während die Zahl der Baugenehmigungen stärker als von Analysten erwartet stieg. Letztere aber sei sehr...

Den vollständigen Artikel lesen ...